В Польше впервые зарегистрировали более 900 заражений коронавирусом за сутки

В Польше впервые с начала эпидемии коронавируса за сутки зарегистрировали более 900 новых больных.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявили в министерстве здравоохранения.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 903 заражения коронавирусом. 13 больных умерли, им от 64 до 92 лет.

Читайте также В Польше полиция ловила двух украинцев, сбежавших из окна отеля в нарушение условий карантина

До сих суточное количество заражений четыре раза было выше 800 (все - в августе), а "антирекордом" оставались 843 случая, зарегистрированные 8 августа.

По количеству заражений на первых местах продолжают оставаться Силезское (168), Малопольское (156) и Мазовецкое (146) воеводства; в Поморском и Великопольском количество новых случаев близко к 100, в остальных - меньше 50.

Общее количество подтвержденных случаев с начала эпидемии возросло до 60 281, погибших от коронавируса - до 1938; 41 029 больных выздоровели.