У Польщі втретє - більше 800 нових хворих на коронавірус
У Польщі втретє за час епідемії за добу виявили більше 800 нових заражень коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Як повідомило міністерство охорони здоров’я, в країні за останню добу підтвердили 811 нових випадків коронавірусу.
Це другий найбільший показник за час епідемії - після 843 хворих 8-го серпня.
Померли за добу 14 хворих.
Найбільша кількість заражень, як і зазвичай, припадає на Сілезьке, Мазовецьке та Малопольське воєводство - 181,148 та 136 відповідно. У Поморському та Великопольському зареєстрували 61 та 54 випадки, у решті - менше 50.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Польщі за час епідемії досягла 54 487, загиблих - 1844.
Раніше міністр охорони здоров’я Польщі анонсував посилення карантину у близько 20 повітів, де ситуація найбільш небезпечна.