У Польщі втретє - більше 800 нових хворих на коронавірус

У Польщі втретє за час епідемії за добу виявили більше 800 нових заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як повідомило міністерство охорони здоров’я, в країні за останню добу підтвердили 811 нових випадків коронавірусу.

Це другий найбільший показник за час епідемії - після 843 хворих 8-го серпня.

Померли за добу 14 хворих.

Найбільша кількість заражень, як і зазвичай, припадає на Сілезьке, Мазовецьке та Малопольське воєводство - 181,148 та 136 відповідно. У Поморському та Великопольському зареєстрували 61 та 54 випадки, у решті - менше 50.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Польщі за час епідемії досягла 54 487, загиблих - 1844.

Раніше міністр охорони здоров’я Польщі анонсував посилення карантину у близько 20 повітів, де ситуація найбільш небезпечна.