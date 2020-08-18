У Польщі поліція ловила двох українців, які втекли з вікна готелю в порушення умов карантину

Краківські поліцейські двічі протягом одного дня ловили порушників карантину, які самовільно залишили місце самоізоляції в готелі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Представник Малопольської поліції Себастьян Глень повідомив, що затримання обох чоловіків відбулися в суботу.

Першого з них вдень затримав офіцер, що доставляв покупки іншим поліцейським, які перебували на карантині в готелі. Підійшовши до будівлі, він помітив чоловіка, який, спускаючись по мотузці, намагався вибратися з кімнати на першому поверсі. Чоловік підвівся на ноги і почав бігти, але його упіймали.

"Як з'ясувалося, втікачем був 23-річний українець, який проживає в Кракові. Він не мусив самоізолюватися, але вирішив відвідати своїх колег, які перебували в готелі на обов'язковому карантині, пов'язаному з перетином кордону", - пояснив Глень.

Чергове затримання відбулося вже в той же день ввечері, коли поліцію повідомили про ще одного чоловіка, який намагається вибратися з готелю, спускаючись по канату.

Прибулий на місце патруль встановив, що втікачем є 28-річний громадянин України, який перебуває в готелі на карантині. Він пояснив поліцейським, що відправився на прогулянку, оскільки йому "набридло перебувати в одному місці". Після інциденту чоловіка перевели на вищий поверх.

Відносно обох чоловіків в даний час поліція проводить роз'яснювальні заходи. Про справу також був повідомлений санепідемслужба, якаможе накласти адміністративні штрафи на порушників карантинних правил, пояснив Себастьян Глень. Як він нагадав, ті, хто перебуває під карантином, не можуть залишати місце ізоляції або зустрічатися з іншими людьми.