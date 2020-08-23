Зеленський: на місці Лукашенка я б оголосив нові вибори

Президент України Володимир Зеленський розповів, що якби він виявився на місці Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, то дав би згоду на повторні вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів під час інтерв'ю телеканалу Euronews. Уривки з цього інтерв'ю опубліковані на сайті телеканалу.

"Давайте уявимо, що я впевнений у собі, я впевнений у виборі народу. Я - впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я би точно сказав: через місяць - нові вибори. Я йду. Ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі - я всіх би запросив, всіх. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, вибирайте. І після такого результату не було б питань ні у кого", - заявив він.

"Якби Александр Григорович переміг, він би переміг. А якщо переміг би хтось інший, значить хтось інший. Але все було б спокійно, без крові, чесно й увійшло б в історію", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Лукашенко, заявив про приведення в повну бойову готовність основні частини Збройних сил і перекидання війська на кордон з Польщею.

Також Лукашенко підтвердив, що у відповідь на страйк журналістів державних ЗМІ, на державної "Белтелерадіокомпанії" почали працювати журналісти з Росії.