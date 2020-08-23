Зеленский: на месте Лукашенко я бы объявил новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в ходе интервью телеканалу Euronews. Отрывки из этого интервью опубликованы на сайте телеканала.

"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я – уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого",- заявил он.

"Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю",- добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко, заявил о приведении в полную боевую готовность основные части Вооруженных сил и переброске войска на границу с Польшей.

Также Лукашенко подтвердил, что в ответ на забастовку журналистов государственных СМИ, на государственной "Белтелерадиокомпании" начали работать журналисты из России.