В Грузии определили дату парламентских выборов, которые пройдут по новой системе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили своим указом в понедельник назначила парламентские выборы на 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

"Я хотела бы обратиться к обществу и призвать вас провести этот период, эти два месяца до выборов, мирно. В сегодняшних условиях, когда мы уже пережили пандемии COVID-19 и достаточно тяжелый год, нужно очень спокойно готовиться к выборам", - обратилась Зурабишвили к грузинам после объявления даты выборов.

Читайте также Парламент Грузии во втором чтении одобрил изменения в Конституцию о выборах

Она выразила уверенность, что Грузия сможет провести следующие выборы демократично, мирно и прозрачно.

Предстоящие выборы в парламент состоятся по новой избирательной системе. 120 депутатов будут избирать по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной, от одномандатных мажоритарных округов.

Получить места в парламенте смогут силы, которые преодолеют 1% барьер - вместо 5%. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.

Выборы по этой модели является частью договоренностей от 8 марта между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией при посредничестве посольства США и представительства ЕС. Частью соглашения является также прекращение политических преследований и освобождение политзаключенных.