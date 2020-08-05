Українські дипломати у Бейруті не постраждали, в одного вилетіли шибки - МЗС

Серед співробітників посольства України в Лівані та їхніх родин немає постраждалих внаслідок вибуху, що стався вчора у Бейруті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Наразі є інформація від нашої дипломатичної установи, що серед працівників посольства, членів їхніх сімей постраждалих немає. В одного з дипломатів вилетіли вікна", - розповів Коваленко.

Читайте також Вибух у Бейруті було чути на Кіпрі

Він додав, що посольство уточнює, чи є серед постраждалих громадяни України. На той час інформації про це та звернень на гарячу лінію посольства не було.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття ліванцям з приводу трагедії.

"Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання", - написав Дмитро Кулеба.

Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

Як раніше повідомляла "Українська правда", у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

За останньою інформацією від МОЗ країни, внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію, який зберігався там з 2014 року.