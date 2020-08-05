Украинские дипломаты в Бейруте не пострадали, у одного вылетели стекла - МИД

Среди сотрудников посольства Украины в Ливане и их семей нет пострадавших в результате взрыва, произошедшего вчера в Бейруте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Сейчас есть информация от нашего дипломатического учреждения, что среди работников посольства, членов их семей пострадавших нет. У одного из дипломатов вылетели окна", - рассказал Коваленко.

Он добавил, что посольство уточняет, есть ли среди пострадавших граждане Украины. На тот момент информации об этом и обращений на горячую линию посольства не было.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил соболезнования ливанцам по поводу трагедии.

"Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления", - написал Дмитрий Кулеба.

Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

Как ранее сообщала "Украинская правда", во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.