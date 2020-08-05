Україна та Іран обговорили результати перших перемовин про компенсації за збитий літак

Міністри закордонних справ України та Ірану обговорили результати першого раунду перемовин щодо компенсацій за збитий літак МАУ рейсу PS752.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба українського МЗС.

Дмитро Кулеба та його іранський колега Мохаммад Джавадом Заріф обговорили домовленості за підсумком першого раунду перемовин, який відбувся у Києві 30 липня, та окресили свої очікування щодо наступної зустрічі у жовтні.

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"Вимога української держави та суспільства дуже проста: правда про трагедію, справедливість щодо тих, хто збив літак, і гідні компенсації тим, хто постраждав", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що до наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від Ірану всю інформацію щодо обставин збиття літака.

Після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення роміру компенсацій родинам загиблих у збитому "Боїнгу".

Також домовилися, що обидві сторони працюватимуть над тим, аби жовтнева зустріч була результативною.

Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.