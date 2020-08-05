Украина и Иран обсудили результаты первых переговоров о компенсации за сбитый самолет

Министры иностранных дел Украины и Ирана обсудили результаты первого раунда переговоров о компенсациях за сбитый самолет МАУ рейса PS752.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Дмитрий Кулеба и его иранский коллега Мохаммад Джавадом Зариф обсудили договоренности по итогам первого раунда переговоров, который состоялся в Киеве 30 июля, и свои ожидания относительно следующей встречи в октябре.

"Требование украинского государства и общества очень простое: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации потерпевшим", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбивания самолета.

После установления всех фактов можно будет перейти к вычислению компенсаций семьям погибших в сбитом "Боинге".

Также договорились, что обе стороны будут работать над тем, чтобы октябрьская встреча была результативной.

Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.