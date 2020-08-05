Фінляндія підтвердила факт порушення авіапростору російськими винищувачами

Фінські прикордонники підтвердили, що російські літаки дійсно порушили повітряний простір Фінляндії минулого тижня

До цього висновку прийшли слідчі відділу боротьби зі злочинністю берегової охорони Фінської затоки, які завершили днями попереднє слідство у справі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Згідно з результатами проведеного розслідування, два російські винищувачі у вівторок 28 липня зайшли на територію Фінляндії в районі міста Порвоо і перебували в повітряному просторі країни протягом однієї хвилини.

Повітряні судна пролетіли вздовж державного кордону між двома країнами на відстані приблизно 10 кілометрів.

У справі не можна висунути звинувачення, оскільки особи пілотів не вдалося встановити.

Нагадаємо, на початку червня літак РФ без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії у Фінській затоці, вперше у цьому році порушивши повітряний простір країни.