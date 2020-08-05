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Финляндия подтвердила факт нарушения авиапространства российскими истребителями

Среда, 5 августа 2020, 13:26

Финские пограничники подтвердили, что российские самолеты действительно нарушили воздушное пространство Финляндии на прошлой неделе.

К этому выводу пришли следователи отдела по борьбе с преступностью береговой охраны Финского залива, которые завершили на днях предварительное следствие по делу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Согласно результатам проведенного расследования, два российских истребителя во вторник 28 июля зашли на территорию Финляндии в районе города Порвоо и находились в воздушном пространстве страны в течение одной минуты.

Воздушные суда пролетели вдоль государственной границы между двумя странами на расстоянии примерно 10 километров.

В деле нельзя выдвинуть обвинения, поскольку личности пилотов установить не удалось.

Напомним, в начале июня самолет РФ без разрешения пересек воздушные границы Эстонии в Финском заливе, впервые в этом году нарушив воздушное пространство страны.

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