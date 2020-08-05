Туреччина розглядає можливість виходу зі Стамбульської конвенції

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана розглядає питання щодо виходу країни зі Стамбульської конвенції - міжнародної угоди, спрямованої на захист жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Чиновники заявили, що до наступного тижня партія має вирішити, чи слід відмовлятися від угоди.

Незважаючи на підписання у 2011 році угоди, яка зобов’язує запобігати та переслідувати за домашнє насильство та сприяти рівності, у Туреччині за минулий рік було скоєно 474 вбивства жінок, що вдвічі більше, ніж у 2011 році.

Багато консерваторів Туреччини кажуть, що пакт, підписаний за іронією долі у Стамбулі, заохочує до насильства, підриваючи сімейні структури. Їх опоненти стверджують, що угоду та законодавство, ухвалене після її виконання, потрібно реалізовувати більш суворо.

Суперечки щодо конвенції тривають не лише у партії Ердогана, але навіть у його родині: двоє його дітей беруть участь у групах по обидва боки дебатів про Стамбульську конвенцію.

"Є невелика більшість (в партії), які стверджують, що її правильно відкликати", - сказав високопоставлений чиновник від партії, який стверджував, що відмова від угоди, коли насильство над жінками наростає, посилатиме неправильні сигнали.

Інший чиновник стверджував протилежне, що вихід з угоди – це саме спосіб зменшити насилля, додавши, що рішення буде прийнято наступного тижня.

Як повідомлялося, 27 липня міністр юстиції Польщі зробив перший крок до виходу країни зі Стамбульської конвенції.

Конвенція Ради Європи 2011 року "Про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї" (так звана Стамбульська конвенція) покликана захистити жінок від усіх форм насильства і дискримінації. Польща підписала Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - в 2015 році.

На цей час Стамбульську конвенцію ратифікувала 21 країна ЄС.

Раніше генсек Ради Європи закликала Польщу не виходити з договору. Речник Єврокомісії також висловив жаль з приводу можливого виходу Польщі зі Стамбульської конвенції.

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