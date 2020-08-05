Турция рассматривает возможность выхода из Стамбульской конвенции

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассматривает вопрос о выходе страны из Стамбульской конвенции - международного соглашения, направленного на защиту женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновники заявили, что до следующей недели партия должна решить, следует ли отказываться от соглашения.

Несмотря на подписание в 2011 году соглашения, которое обязывает предотвращать и преследовать за домашнее насилие и содействовать равенству, в Турции за прошлый год было совершено 474 убийства женщин, что вдвое больше, чем в 2011 году.

Многие консерваторы Турции говорят, что пакт, подписанный по иронии судьбы в Стамбуле, поощряет к насилию, подрывая семейные структуры. Их оппоненты утверждают, что соглашение и законодательство, принятое после ее выполнения, нужно реализовывать более строго.

Споры по поводу конвенции продолжаются не только в партии Эрдогана, но даже в его семье: двое его детей участвуют в группах по обе стороны дебатов о Стамбульской конвенции.

"Есть небольшая часть (в партии), которые утверждают, что ее правильно будет отозвать", - сказал высокопоставленный чиновник от партии, который утверждал, что отказ от соглашения, когда насилие над женщинами нарастает, будет посылать неправильные сигналы.

Другой чиновник утверждал обратное, что выход из конвенции - это именно способ уменьшить насилие, добавив, что решение будет принято на следующей неделе.

Как сообщалось, 27 июля министр юстиции Польши сделал первый шаг к выходу страны из Стамбульской конвенции.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.

В настоящее время Стамбульская конвенция ратифицирована 21 страной ЕС.

Ранее генсек Совета Европы призвала Польшу не выходить из договора. Представитель Еврокомиссии также выразил сожаление по поводу возможного выхода Польши из Стамбульской конвенции.

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