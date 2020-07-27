У Єврокомісії висловили жаль з приводу намірів Польщі вийти зі Стамбульської конвенції.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі польському RMF24 сказав речник Єврокомісії Адальберт Янц.

Він додав, що приєднання до Стамбульської конвенції було "одним з ключових пріоритетів для чинної Єврокомісії".

"Кримінальне законодавство у країнах ЄС має передбачати покарання за насильство проти жінок", - зазначив речник ЄК.

Нагадаємо, вчора міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, який представляє меншу праву партію у правлячій коаліції, заявив, що Польща хоче денонсувати Стамбульську конвенцію.

Зьобро сказав, що Польща має у своєму розпорядженні достатні правові інструменти для захисту жертв насильства в сім'ї і що договір порушує права батьків, вимагаючи від шкіл навчати дітей гендерного питання.

Того ж дня генсек Ради Європи закликав Польщу не вдаватися до такого кроку, а керівна партія "Право і справедливість" відмежувалася від пропозиції міністра юстиції, заявивши, що не всі члени коаліції висловилися за це.

На цей час Стамбульську конвенцію ратифікували 21 країна ЄС, включно із Польщею.

Конвенція Ради Європи 2011 року "Про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї" (так звана Стамбульська конвенція) покликана захистити жінок від усіх форм насильства і дискримінації. Польща підписала Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - в 2015 році.