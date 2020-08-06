Кількість постраждалих у Бейруті громадян Франції зросла до 40, щонайменш 1 загинув

Кількість громадян Франції, які постраждали внаслідок вибуху у порту Бейрута, зросла до 40 осіб; одна людина загинула.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це йдеться у комюніке прокуратури Парижу.

Перед цим повідомлялося про одного загиблого та 24 поранених, з яких троє у важкому стані.

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Міністр культури Розелін Башело повідомила, що загиблий - архітектор Жан-Марк Бонфіс, серед відомих проєктів якого - реконструкція національних пам’яток Лівану, зруйнованих під час війни.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

За останніми даними від Міністерства охорони здоров'я Лівану, кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 137, а поранених - до близько 5 тисяч. Десятки людей вважаються безвісно зниклими.

Внаслідок вибуху загинула співробітниця посольства Німеччини, серйозно постраждала дружина посла Нідерландів та декілька працівників посольства.

Вибух залишив без даху над головою 300 тисяч осіб, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

ЄС та низка окремих держав оголосили, що нададуть Лівану допомогу для подолання наслідків вибуху.