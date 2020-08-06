Число пострадавших в Бейруте граждан Франции возросло до 40

Количество граждан Франции, которые пострадали в результате взрыва в порту Бейрута, возросло до 40 человек; один человек погиб.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом говорится в коммюнике прокуратуры Парижа.

Перед этим сообщалось об одном погибшем и 24 раненых, из которых трое - в тяжелом состоянии.

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Министр культуры Розелин Башело сообщила, что погибший - архитектор Жан-Марк Бонфис, среди известных проектов которого - реконструкция национальных памятников Ливана, разрушенных во время войны.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

По последним данным от Министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате взрыва возросло до 137, а раненых - до 5000. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

В результате взрыва погибла сотрудница посольства Германии, серьезно пострадала супруга посла Нидерландов и несколько сотрудников посольства.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.