Єврокомісія звернеться до Угорщини щодо її рішення про закриття кордонів для іноземців

Єврокомісія звернеться до Угорщини щодо дискримінації у її рішенні про закриття кордонів для іноземних громадян, включно з громадянами країн ЄС, з 1 вересня.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", відповідного листа угорським колегам спрямують єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс та єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, повідомили на щоденному прес-брифінгу Єврокомісії.

"У листі наголошується, що у сфері обмежень на поїздки не може бути дискримінації щодо громадян країн ЄС залежно від громадянства. Є чіткі правила щодо вільного пересування у ЄС, які кожна країна має виконувати", - розповів речник Єврокомісії з питань законодавства, рівності та верховенства права Крістіан Віганд.

За його словами, зауваження Єврокомісії стосуються винятків із загальної заборони на в'їзд іноземців для громадян окремих країн ЄС - Чехії, Словаччини та Польщі.

Як випливає із повідомлення на сайті МЗС Угорщини, виняток для сусідів "Вишеградської четвірки" вирішили зробити в останній момент перед тим, як рішення набуло чинності.

Текст листа, який спрямують Угорщині, наразі недоступний.

Він додав, що Єврокомісія продовжує нагадувати країнам-членам про необхідність координації рішень, пов’язаних зі свободою пересування.

Нагадаємо, Угорщина кілька днів тому оголосила про заборону в’їзду для іноземних громадян з 1 вересня, у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу.

Доповнюється...

Читайте також: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.