Еврокомиссия обратится к Венгрии по поводу ее решения о закрытии границ для иностранцев

Еврокомиссия обратится к Венгрии по поводу дискриминации в ее решении о закрытии границ для всех иностранных граждан, включая граждан стран ЕС, с 1 сентября.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", соответствующее письмо венгерским коллегам направят еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщили на ежедневном пресс-брифинге Еврокомиссии.

"В письме отмечается, что в сфере ограничений на поездки не может быть дискриминации в отношении граждан ЕС в зависимости от гражданства. Есть четкие правила о свободе передвижения в ЕС, каждая страна должна их выполнять", - рассказал спикер Еврокомиссии по вопросам законодательства, равенства и верховенства права Кристиан Виганд.

По его словам, замечания Еврокомиссии касаются исключений из общего запрета на въезд иностранцев для граждан отдельных стран ЕС - Чехии, Словакии и Польши. Как следует из сообщения на сайте МИД Венгрии, исключение для соседей "Вышеградской четверки" решили сделать в последний момент перед тем, как решение вступило в силу.

Он добавил, что Еврокомиссия продолжает напоминать странам-членам о необходимости координации решений, связанных со свободой передвижения.

Напомним, Венгрия несколько дней назад объявила о запрете въезда для иностранных граждан с 1 сентября, в связи со второй волной эпидемии коронавируса.

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