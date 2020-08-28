Угорщина закриває всі кордони для іноземців через другу хвилю коронавірусу

Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців у зв’язку з "другою хвилею" епідемії коронавірусу; дозвіл на транзитний проїзд має залишитися.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Index, про це оголосив глава Офісу прем’єр-міністра Гергель Гуляш.

"Починаючи з 1 вересня, іноземні громадяни не зможуть в’їздити на територію Угорщини, окрім певних винятків", - заявив він.

За його словами, таке рішення прийняли у зв’язку з тим, що багато нових заражень в Угорщині були "завезені з-за кордону".

Детальні винятки із загальної заборони поки не уточнюють. Повідомляється, що збережеться дозвіл на транзитний проїзд, також на поїздки дипломатів та проїзд військових конвоїв.

Громадяни Угорщини, які повертаються додому, повинні будуть самоізолюватися на 14 днів, з можливістю вийти з карантину раніше після двох негативних тестів, зданих з інтервалом не менше 2 днів. При цьому, здати тест заздалегідь в країні відправлення не дозволяється.

Деталі рішення мають погодити на засіданні у суботу. Попередньо планується, що нові обмеження діятимуть 1 місяць.