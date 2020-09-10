Прем’єр Грузії заявив, що в країні почалась друга хвиля пандемії

Прем'єр-міністр Грузії Гіоргій Гахарія заявив про початок другої хвилі пандемії і про посилення правил щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Говорячи про необхідність застосування нових обмежень, Гахарія згадав про факт, коли після проведення масштабного весілля в Тбілісі утворилося п'ять нових кластерів зараження, в різних містах країни.

"Ми очікуємо зростання інфекцій в цих регіонах, на жаль, подією, яка призвела до поширення, стало весілля. Ми були змушені додати до постанови пункт про обмеження "не більше 10 осіб", щоб заборонити подібні ритуали. Все це робиться з метою захисту здоров'я наших громадян", — сказав Гахарія.

Прем'єр заявив про початок другої хвилі зараження коронавірусом і підкреслив, що ситуація в Грузії знаходиться під контролем і причин для паніки немає.

"Сьогоднішні 57 випадків захворювання і 44 випадки зафіксовані вчора, прямо вказують на те, що епідеміологічна ситуація в країні поступово змінюється. Ми припускали початок другої хвилі, і ось цей процес почався. Тут важливо те, що немає причин для паніки, тому що ситуація знаходиться під повним контролем", — сказав Гахарія.

За його словами, в перші дні епідемії система охорони здоров'я Грузії проводила в середньому 150 ПЛР-тестів на день, але сьогодні це число досягає 6000-7000, а в майбутньому збільшиться до 10000 тестів на день.

За даними на 10 вересня, в Грузії виявлено 57 нових випадків зараження коронавірусом і в цілому кількість інфікованих зросла до 1830.

Зазначимо, що 31 жовтня в країні мають проходити парламентські вибори.