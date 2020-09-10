Премьер Грузии заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны пандемии и об ужесточении правил по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Говоря о необходимости применения новых ограничений, Гахария, упомянул факт, когда после проведения масштабной свадьбы в Тбилиси образовалось пять новых кластеров заражения, в разных городах страны.

"Мы ожидаем роста инфекций в этих регионах, к сожалению, событием, которое привело к распространению, стала свадьба. Мы были вынуждены добавить к постановлению пункт об ограничении "не более 10 человек", чтобы запретить подобные ритуалы. Все это делается с целью защиты здоровья наших граждан", - сказал Гахария.

Премьер заявил о начале второй волны заражения коронавирусом и подчеркнул, что ситуация в Грузии находится под контролем и причин для паники нет.

"Сегодняшние 57 случаев заболевания и 44 случая, зафиксированные вчера, прямо указывают на то, что эпидемическая ситуация в стране постепенно меняется. Мы предполагали начало второй волны, и вот этот процесс начался. Здесь важно то, что нет причин для паники, потому что ситуация находится под полным контролем", - сказал Гахария.

По его словам, в первые дни эпидемии система здравоохранения Грузии проводила в среднем 150 ПЦР-тестов в день, но сегодня это число достигает 6000-7000, а в будущем увеличится до 10 000 тестов в день.

По данным на 10 сентября, в Грузии выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом и в целом количество инфицированных возросло до 1830.

31 октября в стране запланированы парламенсткие выборы.