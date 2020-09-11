Єрмак розповів, чого чекає від "нормандської" зустрічі радників у Берліні

На зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" Україна сподівається залучити до підтримання тиші на Донбасі усіх учасників нормандського формату, а також посилити перемовини про звільнення утримуваних осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак в коментарі ЗМІ у Берліні.

"Звісно, ми порушуватимемо дуже важливе питання про режим тиші, який тривав шість тижнів, і ми робитимемо все необхідне, щоб його підтримувати і не дати зірвати. Сьогодні нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників "нормандського формату", - зазначив він.

Крім того, Україна буде піднімати питання про звільнення утримуваних осіб і спробує домовитись, щоб на найближчому засіданні Мінської ТКГ було відновлено процес взаємного звільнення.

"Для нас це залишається одним із пріоритетних завдань. Українська сторона зробила своє домашнє завдання, і ми сьогодні про це говоритимемо", - наголосив Андрій Єрмак.

Також на зустрічі радників планують обговорювати розведення сил, розмінування території, відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

На переговори також прибув керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона.

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