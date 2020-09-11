Ермак рассказал, чего ждет от "нормандской встречи" советников в Берлине

На встрече советников лидеров "нормандской четверки" Украина надеется привлечь к поддержанию тишины на Донбассе всех участников нормандского формата, а также усилить переговоры об освобождении удерживаемых лиц.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии СМИ в Берлине.

"Конечно, мы будем ставить очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников нормандского формата", - отметил он.

Кроме того, Украина будет поднимать вопрос об освобождении удерживаемых лиц и попытается договориться, чтобы на ближайшем заседании Минской ТКГ был восстановлен процесс взаимного освобождения.

"Для нас это остается одной из приоритетных задач. Украинская сторона сделала свое домашнее задание, и мы сегодня об этом говорить", - подчеркнул Андрей Ермак.

Также на встрече советников планируют обсуждать разведение сил, разминирование территории, открытие новых КПВВ на линии разграничения.

Напомним, сегодня, 11 сентября, украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На переговоры также прибыл руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

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