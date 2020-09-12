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Зеленський: буде ще одна нормандська зустріч на рівні радників 

Субота, 12 вересня 2020, 16:22

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після нормандської зустрічі на рівні радників у Берліні, яка пройшла 11 вересня, відбудеться ще одна.

Про це Зеленський сказав у розмові з журналістами під час робочої поїздки в Одеській області, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Продовжуються зустрічі в нормандському форматі. І якщо зустрічаюся радники і я знаю вже результат, значить буде плануватися зустріч лідерів нормандського формату. Вони не обговорили всі питання, не поставили крапку в багатьох питаннях. Тому буде ще одна зустріч радників", - сказав Зеленський. 

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За його словами, найголовнішим рішення на сьогодні, досягнутим в рамках переговорів, є дотримання і продовження режиму тиші.

Зеленський наголосив, що такого довгого дотримання режиму тиші, як нині, за роки війни на сході не було.

Як повідомлялося, 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату.

За підсумками переговорів представники України та Росії розійшлися у своїх висновках щодо результатів.

Відмінні заяви пролунали щодо можливості проведення нормандського саміту за участі лідерів країн та перегляду постанови ВР про призначення місцевих виборів.

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