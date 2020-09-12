Україна та Росія оприлюднили принципово різні підсумки нормандської зустрічі радників

Представники України та Росії розійшлися у своїх висновках щодо результатів переговорів зустріч радників у нормандському форматі, яка у п’ятницю відбулася в Берліні.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відмінні заяви пролунали щодо можливості проведення нормандського саміту за участі лідерів країн та перегляду постанови ВР про призначення місцевих виборів.

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Зокрема, керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що нормандська зустріч на рівні лідерів може відбутися до кінця року.

"Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року", - цитує Єрмака агентство "Укрінформ".

Представник РФ, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак оприлюднив принципово протилежну заяву. Козак заявив, що одна зі сторін вважає саміт самоціллю, очевидно, маючи на увазі українську сторону, і що умов для проведення саміту немає.

"Не дивлячись на те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт є мало не самоціллю, ми розуміємо, що підстав для саміту немає", - заявив Козак.

Ще одне питання, щодо якого пролунали принципово різні заяви, це питання перегляду постанови ВР про проведення місцевих виборів.

За словами Козака, сторони домовилися, що український парламент розгляне зміни до постанови ВР про оголошення виборів, у якій прописані умови, за яких можуть відбутися місцеві вибори на окупованих територіях.

"Домовилися про те, що найближчим часом у ВРУ буде розглянуто проєкт постанови, який коригує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня", - сказав представник РФ.

Єрмак, своєю чергою, не підтвердив таких домовленостей.

"Ви знаєте, я думаю, що він мав на увазі і так проілюстрував інформацію, яка є на офіційному сайті ВР, де зареєстрована постанова щодо внесення змін до постанови, яка стосується проведення місцевих виборів", - сказав глава офісу президента України.

Варто підкреслити, що проєкту постанови, яку назвав Єрмак, не існує, або вона ще не пройшла реєстрацію. Єдиною постановою, яка зареєстрована в парламенті, є постанова авторства депутатів ОПЗЖ про безумовне призначення виборів вже на 25 жовтня.

15 липня Верховна Рада підтримала на засідання постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.