Зеленский: будет еще одна нормандская встреча на уровне советников
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после нормандской встречи на уровне советников в Берлине, которая прошла 11 сентября, состоится еще одна.
Об этом Зеленский сказал в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Одесской области, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".
"Продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаются советники и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров нормандского формата. Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал Зеленский.
По его словам, главным решение сегодня, достигнутым в рамках переговоров, является соблюдение и продлении режима тишины.
Зеленский отметил, что такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас, за годы войны на востоке не было.
Как сообщалось, 11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата.
По итогам переговоров представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах.
Отличающиеся заявления прозвучали о возможности проведения нормандского саммита с участием лидеров стран и пересмотра постановления ВР о назначении местных выборов.