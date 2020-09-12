Зеленский: будет еще одна нормандская встреча на уровне советников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после нормандской встречи на уровне советников в Берлине, которая прошла 11 сентября, состоится еще одна.

Об этом Зеленский сказал в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Одесской области, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаются советники и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров нормандского формата. Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал Зеленский.

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По его словам, главным решение сегодня, достигнутым в рамках переговоров, является соблюдение и продлении режима тишины.

Зеленский отметил, что такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас, за годы войны на востоке не было.

Как сообщалось, 11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата.

По итогам переговоров представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах.

Отличающиеся заявления прозвучали о возможности проведения нормандского саммита с участием лидеров стран и пересмотра постановления ВР о назначении местных выборов.