США створюють коаліцію проти "Північного потоку 2" 

Сполучені Штати збирають коаліцію для того, щоб запобігти завершенню будівництва "Північного потоку-2" .

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Українську правду", про це повідомив держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Сполучені Штати вважають, що газопровід "Північний потік - 2" захищає Росію, створює ризик для Європи, дозволяючи їй потрапити в залежність від газу, що надходить з Росії, а також загрожує Україні, що, як я знаю, глибоко хвилює багатьох німців. Тому ми сподіваємося, що газопровід "Північний потік - 2" не буде добудований.

Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка зможе запобігти цьому. Ми сподіваємося, що уряд Німеччини прийде до такої думки, будь то через те, що сталося з паном Навальним, або через реальні наслідки для безпеки, пов'язаних із залежністю від російського газу", - зазначив він.

Як вже повідомлялося, після отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального у Німеччині піднялася дискусія щодо майбутнього "Північного потоку-2".

Канцлерка Ангела Меркель спершу заявляла, що питання газопроводу і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований. 7 вересня вона заявила, що вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням Навального.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що рішення щодо подальшої газогону має приймати Німеччина, а не Євросоюз.

Європейський парламент 17 вересня затвердив резолюцію щодо отруєння Алексєя Навального, закликавши знайти і заморозити європейські активи фігурантів розслідувань опозиційного політика.

Також євродепутати підтвердили необхідність зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2", до чого парламент закликав і раніше.

Читайте також: Клуб друзів Nord Stream-2: що показали дебати у Бундестазі.