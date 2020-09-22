США создают коалицию против "Северного потока 2"

Соединенные Штаты собирают коалицию для того, чтобы предотвратить завершение строительства "Северного потока-2".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild.

"Соединенные Штаты считают, что газопровод" Северный поток - 2 "защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток - 2" не будет достроен.

Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или через реальные последствия для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа ", - отметил он.

Как уже сообщалось, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии поднялась дискуссия о будущем "Северного потока-2".

Канцлер Ангела Меркель сначала заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен. 7 сентября она заявила, что уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением Навального.

Глава дипломатии ЕС отметил, что решение о будущем газопровода должна принимать Германия, а не Евросоюз.

Европейский парламент 17 сентября утвердил резолюцию об отравлении Алексееве Навального, призвав найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований оппозиционного политика. Также евродепутаты подтвердили необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток - 2", к чему парламент призвал и раньше.

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