Меркель не пов'язує отруєння Навального з "Північним потоком-2": треба добудувати

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що питання газопроводу "Північний потік-2" і отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild, про це Меркель сказала у п’ятницю під час своєї великої пресконференції.

"Я думаю, що це потрібно розглядати окремо. Я вважаю, що "Північний потік-2" слід добудувати", - сказала вона.

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Меркель зазначила, що це "економічно ініційований проєкт", який ведуть економічні гравці з Росії і Європи.

Вона додала, що Німеччина і надалі працюватиме над тим, щоб забезпечити дію угоди про транзит газу між Росією та Україною.

Меркель також нагадала офіційну позицію уряду Німеччини, за якою Берлін вважає екстериторіальними санкції США щодо газопроводу і не приймає їх.

Як відомо, російський опозиціонер Алексєй Навальний зараз перебуває у штучній комі в берлінській клініці Шаріте, яка підтвердила, що політика отруїли. Меркель і глава МЗС Німеччини закликали РФ терміново розслідувати цей злочин.