Боррель натякнув, що долю "Північного потоку-2" після отруєння Навального має вирішити Німеччина

Глава дипломатії ЄС зазначив, що рішення щодо подальшої долі газогону "Північний потік-2", після отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального, має приймати Німеччина, а не Євросоюз.

Як пише "Європейська правда", про це Жозеп Боррель сказав в інтерв’ю виданню Financial Times, опублікованому 13 вересня.

Жозеп Боррель зазначив, що це "справа Німеччини", яка встановила факт отруєння Навального "Новічком", приймати рішення про те, чи зупиняти у зв’язку з цим будівництво "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" - це не європейський проєкт. Маю сказати, що Комісія (Єврокоміся - ЄП) ніколи не виявляла значного ентузіазму з приводу "Північного потоку-2", - цитує Борреля Financial Times.

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір погоджувати з європейськими партнерами будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Алєксєя Навального.

Вона також зазначила, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви газопроводу "Північний потік-2".

Спершу Меркель заявляла, що питання газопроводу і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований. 7 вересня вона заявила, що вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням Навального.