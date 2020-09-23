Зеленський поїде з візитом до Словаччини, планується підписання угод

Президент України Володимир Зеленський вирушить з візитом до Словаччини 24 вересня, під час якого плануються зустрічі з керівництвом країни та підписання декількох угод.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"У межах візиту заплановані переговори глави держави з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом. Під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузанна Чапутова ще у травні у телефонній розмові запросила Зеленського до Братислави - "як тільки дозволить ситуація з пандемією".

Під час цієї ж розмови Володимир Зеленський говорив про необхідність підписання угоди, потрібної для розблокування роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород".

Про те, що Україна і Словаччина наблизилися до розблокування аеропорту "Ужгород", повідомлялось в грудні минулого року. Міністр інфраструктури Владислав Криклій 18 грудня розповів, що на переговорах зі словацькою стороною дійшли згоди щодо редакції проєкту угоди.

Тоді Криклій заявив, що українська сторона максимально швидко забезпечить проходження внутрішньодержавних процедур погодження та сподівається на такі самі дії словацької сторони.

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.

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