Зеленский поедет с визитом в Словакию, планируется подписание соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Словакию 24 сентября, во время него планируются встречи с руководством страны и подписание нескольких соглашений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс служба Офиса президента Украины.

"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Словакии Зузанной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом. Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Словакии Зузанна Чапутова еще в мае в телефонном разговоре пригласила Зеленского в Братиславу - "как только позволит ситуация с пандемией".

Во время этой же беседы Владимир Зеленский говорил о необходимости подписания соглашения, необходимого для разблокирования работы Международного аэропорта "Ужгород".

О том, что Украина и Словакия приблизились к разблокированию аэропорта "Ужгород", сообщалось в декабре прошлого года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий 18 декабря рассказал, что на переговорах со словацкой стороной договорились о редакции проекта соглашения.

Тогда Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которая должна определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

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