Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте"
Російський опозиціонер Алєксєй Навальний виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він проходив лікування після отруєння "Новічком".
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті клініки.
"Стан пацієнта поліпшився настільки, що він був виписаний зі стаціонару. Алєксєй Навальний лікувався в "Шаріте" 32 дні, з них 24 дні в реанімації. Виходячи з його поточного стану, лікарі вважають, що повне одужання можливе. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в заяві.
Відзначається, що рішення оприлюднити подробиці стану здоров'я Навального було прийнято після консультації з пацієнтом і його дружиною.
Як повідомлялося, для отруєння Навального був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.
14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
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