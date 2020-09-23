Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите"
Российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он проходил лечение после отравления "Новичком".
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте клиники.
"Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из его текущего состояния, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в заявлении.
Отмечается, что решение обнародовать подробности состояния здоровья Навального было принято после консультации с пациентом и его женой.
Как сообщалось, для отравления Навального был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие, и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.
14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
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