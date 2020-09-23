Іспанія заборонила яхтинг біля свого північного узбережжя через напади китів-убивць

Іспанія заборонила яхтинг в районі 100 кілометрів біля свого північно-західного узбережжя після того, як кілька вітрильників були пошкоджені косатками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерство транспорту Іспанії видало тижневу заборону для суден довжиною менше 15 метрів, починаючи з вечора вівторка.

Заборона передбачає, що територія, на яку вона поширюється, може бути розширена, щоб "слідувати міграційним маршрутам" китів.

Суднам дозволяється залишати порт, щоб вийти у відкрите море між мисами Пріоріньо-Гранде і Ла-Пунта-де-Естака-де-Барес, але вони не повинні залишатися поблизу північно-західного узбережжя.

Міністерство повідомило, що перший інцидент з косатками стався в 19 серпня. Відтоді, за даними відомства, невстановлена кількість вітрильників була пошкоджена китами, а деякі судна потребували допомоги морської рятувальної служби Іспанії після того, як їхні рульові частини були розбиті.

Постраждалих в результаті нападів китів-убивць поки не було.

Раніше повідомлялося, що кити-вбивці пошкодили яхту ВМС Іспанії.