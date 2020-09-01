Кити-вбивці пошкодили яхту ВМС Іспанії

Органи морської влади Іспанії попередили моряків біля берегів Галісії про активність косаток після пошкодження яхти ВМС Іспанії в результаті зіткнення з двома китами і аналогічного інциденту з французьким човном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Обидві інциденти відбулися з інтервалом у кілька годин у неділю в районі Ріас-Байшас на північному заході Іспанії. У французькому човні були виявлені сліди тертя косаток об корпус, в той час як Mirfak – яхта ВМС Іспанії, що прямувала на регату – втратила частину керма після того, як човен привернув увагу тварин.

На відео, знятому одним з членів екіпажу Mirfak видно, як тварини плавають поруч з човном і під ним, перш ніж моряки усвідомлюють, що кермо пошкоджене.

У понеділок Морська рятувальна служба Іспанії попередила судна в цьому районі про присутність косаток і попросила моряків "триматися на відстані, дати їм більшу свободу дій і повідомити про це береговій охороні".

Експерти органу з вивчення морських ссавців (Cemma) в галісійському місті Нігран розслідують епізоди, які вони описують як вкрай незвичайні.

Косатки, також відомі як кити-вбивці, можуть важити до шести тонн і жити до 80 років.