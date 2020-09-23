Испания запретила яхтинг у своего северного побережья из-за нападений китов-убийц

Испания запретила яхтинг в районе 100 километров возле своего северо-западного побережья после того, как несколько парусников были повреждены косатками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министерство транспорта Испании выдало недельный запрет для судов длиной менее 15 метров, начиная с вечера вторника.

Запрет предусматривает, что территория, на которую она распространяется, может быть расширена, чтобы "следовать миграционным маршрутам" китов.

Судам разрешается покидать порт, чтобы выйти в открытое море между мысами Приориньо-Гранде и Ла-Пунта-де-Эстака-де-Барес, но они не должны оставаться вблизи северо-западного побережья.

Министерство сообщило, что первый инцидент с косатками произошел 19 августа. С тех пор, по данным ведомства, неустановленное количество парусников была повреждена китами, а некоторым судам потребовалась помощь морской спасательной службы Испании после того, как их рулевые части были разбиты.

Пострадавших в результате нападений китов пока не было.

Ранее сообщалось, что киты-убийцы повредили яхту ВМС Испании.