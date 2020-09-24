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В аеропорту Гельсінкі собаки почали винюхувати хворих на коронавірус

Четвер, 24 вересня 2020, 14:03

В аеропорту Гельсінкі почали експеримент з використанням тренованих собак для виявлення хворих на коронавірус - як додатковий захід до традиційного тестування. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters

Пілотний проєкт проходить у столичному аеропорту Вантаа. У навчальному експерименті бере участь команда із 15 собак та 10 інструкторів - волонтерів, яких спонсорує приватна ветеринарна клініка. 

"Наші попередні дослідження вже показали, що собаки починають відчувати, що людина хвора, за 5 днів до того, як у неї з’являться симптоми. Їм вдається це дуже добре, ми вже наблизилися до 100% ефективності", - каже Анна Хільмі-Бйоркман з Університету Гельсінкі. 

Підготовка до експерименту почалася ще у травні. Як розповів Helsingin Sanomat один з інструкторів, серед обраних для навчання собак - німецькі вівчарки, лабрадори, бордер-коллі, спанієлі та безпородні. 

Для "тестування" із залученням собаки пасажира запрошують протерти шкіру шиї марлею, яку потім поміщають у банку та переносять до іншої кімнати, де дають його понюхати натренованій собаці. 

Інструктори сподіваються, що надалі собаки отримають офіційний статус службових.

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