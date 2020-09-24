В аеропорту Гельсінкі собаки почали винюхувати хворих на коронавірус

В аеропорту Гельсінкі почали експеримент з використанням тренованих собак для виявлення хворих на коронавірус - як додатковий захід до традиційного тестування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Пілотний проєкт проходить у столичному аеропорту Вантаа. У навчальному експерименті бере участь команда із 15 собак та 10 інструкторів - волонтерів, яких спонсорує приватна ветеринарна клініка.

"Наші попередні дослідження вже показали, що собаки починають відчувати, що людина хвора, за 5 днів до того, як у неї з’являться симптоми. Їм вдається це дуже добре, ми вже наблизилися до 100% ефективності", - каже Анна Хільмі-Бйоркман з Університету Гельсінкі.

Підготовка до експерименту почалася ще у травні. Як розповів Helsingin Sanomat один з інструкторів, серед обраних для навчання собак - німецькі вівчарки, лабрадори, бордер-коллі, спанієлі та безпородні.

Для "тестування" із залученням собаки пасажира запрошують протерти шкіру шиї марлею, яку потім поміщають у банку та переносять до іншої кімнати, де дають його понюхати натренованій собаці.

Інструктори сподіваються, що надалі собаки отримають офіційний статус службових.