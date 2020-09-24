В аэропорту Хельсинки собаки начали вынюхивать больных коронавирусом

В аэропорту Хельсинки начали эксперимент с использованием тренированных собак для выявления больных коронавирусом - как дополнительная мера к традиционному тестированию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Пилотный проект проходит в столичном аэропорту Вантаа. В учебном эксперименте участвует команда из 15 собак и 10 инструкторов - волонтеров, которых спонсирует частная ветеринарная клиника.

"Наши предыдущие исследования уже показали, что собаки начинают чувствовать, что человек болен, за 5 дней до того, как у него появятся симптомы. Им удается это очень хорошо, мы уже приблизились к 100% эффективности", - говорит Анна Хильми- Бйоркман из Университета Хельсинки.

Подготовка к эксперименту началась еще в мае. Как рассказал Helsingin Sanomat один из инструкторов, среди выбранных для обучения собак - немецкие овчарки, лабрадоры, бордер-колли, спаниели и беспородные.

Для "тестирования" с привлечением собаки пассажира приглашают протереть кожу шеи марлей, которую затем помещают в банку и переносят в другую комнату, где дают понюхать натренированной собаке.

Инструкторы надеются, что в дальнейшем собаки получат официальный статус служебных.