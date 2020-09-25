Трамп погодиться з результатами виборів, "якщо вони будуть вільними й чесними"

У Білому домі заявили, що нинішній президент Дональд Трамп погодиться з результатами президентських виборів, якщо вони будуть вільними й чесними.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це на пресконференції заявила прессекретар Білого дому Кейлі МакЕнані.

Заява з’явилася у відповідь на збурення в публічній дискусії після того, як Трамп ухилився від прямої відповіді про те, чи погодиться мирно віддати владу, якщо програє - він сказав, що погодиться з результатами "чесних" виборів.

"Президент погодиться з результатом вільних і чесних виборів. Він погодиться з волею американського народу", - заявила речниця.

Після уточнюючих запитань журналістів про те, чи погодиться Трамп з результатами вільних та чесних виборів, які він програє, речниця повторила свою першу відповідь.

При цьому МакЕнані підтримала занепокоєння президента щодо ризиків майбутнього голосування поштою.

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"Залучити цілу країну до масового поштового голосування за абсолютно новою системою і зробити це за лічені місяці - це нежиттєздатна, нездійсненна пропозиція", - заявила вона.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. У зв’язку з пандемією коронавірусу проголосувати можна буде поштою.

Дональд Трамп вже тривалий час ставить під сумнів чесність майбутніх виборів, зокрема через поштове голосування, заявляючи, що демократи скористаються цим для фальсифікацій на свою користь.