Трамп согласится с результатами выборов, "если они будут свободными и честными"

В Белом доме заявили, что нынешний президент Дональд Трамп согласится с результатами президентских выборов, если они будут свободными и честными.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

Заявление появилось в ответ на возмущения в публичной дискуссии после того, как Трамп уклонился от прямого ответа о том, согласится ли он мирно передать власть, если проиграет - он сказал, что согласится с результатами "честных" выборов.

"Президент согласится с результатом свободных и честных выборов. Он согласится с волей американского народа", - заявила пресс-секретарь.

После уточняющих вопросов журналистов о том, согласится ли Трамп с результатами свободных и честных выборов, которые он проиграет, пресс-секретарь повторила свой первый ответ.

При этом МакЭнани поддержала беспокойство президента относительно рисков будущего голосования по почте.

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"Вовлечь всю страну в массовое почтовое голосование по совершенно новой системе и сделать это за считанные месяцы - это нежизнеспособное, невыполнимое предложение", - заявила она.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. В связи с пандемией коронавируса проголосовать можно будет по почте.

Дональд Трамп уже длительное время ставит под сомнение честность будущих выборов, в частности из-за почтового голосования, заявляя, что демократы воспользуются этим для фальсификаций в свою пользу.