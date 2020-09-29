Західні ЗМІ: Туреччина надсилає до Азербайджану підконтрольних їй бойовиків

Агенція Reuters увечері 28 вересня оприлюднила новину про те, що Туреччина відправляє підконтрольних їй сирійських бойовиків до Азербайджану на тлі ескалації бойових дій у Нагорному Карабаху. В Азербайджані називають ці чутки "повною нісенітницею", Туреччина їх також заперечує.

Спершу заяви про те, що Туреччина нібито відправляє до Азербайджану 4000 бойовиків з півночі Сирії, пролунали від посла Вірменії у РФ. Також Вірменія стверджує, що разом з азербайджанськими солдатами воюють військові експерти з Туреччини і що Туреччина надала Азербайджану дрони й літаки.

Reuters пише, що її кореспонденти спілкувалися із двома бойовиками з повстанських груп на півночі Сирії, яких підтримує та координує Туреччина. Вони сказали, що нібито вирушають до Азербайджану в координації з Анкарою. Reuters зауважує, що співрозмовники відмовилися називати свої імена з міркувань безпеки, і їхні твердження неможливо перевірити з незалежних джерел. Бойовики кажуть, що сирійські командири бригади пообіцяли їм винагороду у 1500 доларів на місяць.

Один зі співрозмовників досі воював у підтримуваній Туреччиною групі Ahrar al-Sham.

Він розповідає, що про поїздку до Азербайджану домовлявся через посадовця підтримуваної Туреччиною Сирійської національної армії (SNA) в Афріні, регіоні на північному заході Сирії, що контролюється повстанцями. Речник SNA не відповів на запит про коментар.

Другий бойовик воював у пов’язаній з SNA групі Jaish al-Nukhba. Він стверджує, що чув про наміри відправити до Азербайджану близько 1000 сирійських бойовиків.

Reuters спілкувалася з ними минулого тижня. Бойовики при цьому кажуть, що очікували виїзду 25 вересня і що йшлося про охорону певних об’єктів, але не участь у бойових діях. 28 вересня вони вже не виходили на зв’язок.

Схожу інформацію оприлюднила The Guardian. Видання пише, що спілкувалося з трьома чоловіками, що проживають на контрольованій повстанцями території у Сирії. За їхніми словами, вони ще в середині вересня отримали пропозицію про роботу у приватній турецькій безпековій компанії за кордоном і мають вирушити до Туреччини, а потім до Азербайджану. Їм сказали, що йдеться про охорону нафтогазових об'єктів за контрактами на 3 або 6 місяців, за винагороду понад 1000 доларів на місяць. Назву компанії їм не повідомили.

"Лідер сказав нам, що нас не запрошують до участі у боях, тільки для охорони певних зон", - цитують одного з сирійців.

В Азербайджані інформацію про прибуття сирійських бойовиків заперечують.

Радник із закордонних справ президента Азербайджану Ільхама Алієва Хікмет Гаджиєв назвав її "повною нісенітницею" та заявив, що в Азербайджані більш ніж достатньо своїх військових і резервних сил.

"Чутки про бойовиків із Сирії, яких нібито перекидають до Азербайджану - це ще одна провокація вірменської сторони, це повна нісенітниця", - заявив він.

В Анкарі інформацію також заперечують. "Ми категорично заперечуємо такі твердження. Ми допомагаємо азербайджанській армії лише консультаціями та навчанням. Міноборони Туреччини не займається вербуванням військових та не перекидає їх до будь-якої частини світу", - цитує The Guardian представника Міноборони Туреччини.

Туреччина у нинішньому протистоянні відкрито підтримує Азербайджан, з яким має сильні історичні та культурні зв’язки.

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина "всіма засобами підтримає Азербайджан" проти атак Вірменії. Туреччина і Азербайджан в останні два місяці проводили спільні військові навчання.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Детальніше читайте у статті: "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану".