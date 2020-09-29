Западные СМИ: Турция направляет в Азербайджан подконтрольных ей боевиков

Агентство Reuters вечером 28 сентября обнародовало новость о том, что Турция отправляет подконтрольных ей сирийских боевиков в Азербайджан на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. В Азербайджане эти слухи называют "полной чушью", Турция их также отрицает.

Сначала заявления о том, что Турция якобы отправляет в Азербайджан 4000 боевиков с севера Сирии, прозвучали от посла Армении в РФ. Также Армения утверждает, что вместе с азербайджанскими солдатами воюют военные эксперты из Турции, также Турция предоставила дроны и самолеты.

Reuters пишет, что его корреспонденты общались с двумя боевиками из повстанческих групп на севере Сирии, которых поддерживает и координирует Турция. Они сказали, что якобы отправляются в Азербайджан в координации с Анкарой. Reuters отмечает, что собеседники отказались называть свои имена из соображений безопасности, и их утверждение невозможно проверить из независимых источников. Боевики говорят, что сирийские командиры бригады пообещали им вознаграждение в 1500 долларов в месяц.

Один из собеседников еще воевал в поддерживаемой Турцией группировке Ahrar al-Sham.

Он говорит, что о поездке в Азербайджан договаривался через чиновника поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (SNA) в Африне, регионе на северо-западе Сирии, контролируемом повстанцами. Представитель SNA не ответил на запрос о комментарии.

Второй боевик воевал в связанной с SNA группировке Jaish al-Nukhba. Он утверждает, что слышал о намерениях отправить в Азербайджан около 1000 сирийских боевиков.

Reuters общался с ними на прошлой неделе. Боевики при этом говорят, что ожидали выезда 25 сентября, и речь шла об охране определенных объектов, но не участии в боевых действиях. 28 сентября они уже не выходили на связь.

Похожую информацию обнародовала The Guardian. Издание пишет, что общалось с тремя мужчинами, проживающими на контролируемой повстанцами территории в Сирии. Они говорят, что еще в середине сентября получили предложение о работе в частной турецкой компании в сфере безопасности за рубежом и должны отправиться в Турцию, а затем в Азербайджан. Им сказали, что речь идет об охране нефтегазовых объектов по контрактам на 3 или 6 месяцев, за вознаграждение в более 1000 долларов в месяц. При этом название компании им не сообщили.

"Лидер сказал нам, что нас не приглашают к участию в боях, только к охране определенных зон", - цитируют одного из сирийцев.

В Азербайджане информацию о прибытии сирийских боевиков отрицают.

Советник по иностранным делам президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмат Хаджиев назвал информацию "полной чушью" и заявил, что в Азербайджане более чем достаточно своих военных и резервных сил.

"Слухи о боевиках из Сирии, которых якобы перебрасывают в Азербайджан - это еще одна провокация армянской стороны, это полная чушь", - прокомментировал еще один представитель администрации Хикмет Гаджиев.

В Анкаре информацию также опровергают. "Мы категорически опровергаем это утверждение. Мы помогаем азербайджанской армии только консультациями и обучением. Минобороны Турции не занимается вербовкой военных и не перебрасывает их в любую часть мира", - цитирует The Guardian представителя Минобороны Турции.

Турция в нынешнем противостоянии открыто поддерживает Азербайджан, с которым у нее сильные исторические и культурные связи.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция "всеми средствами поддержит Азербайджан" против атак Армении. Турция и Азербайджан в последние два месяца проводили совместные военные учения.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

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