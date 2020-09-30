Азербайджан заявив про 2300 вбитих військових Вірменії: Єреван відповів, що це втрати Баку

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті відомства.

Міністерство стверджує, що в ході трьох днів бойових дій було знищено близько 130 вірменських танків та іншої бронетехніки, понад 200 артилерійських установок, близько 25 систем протиповітряної оборони, шість командних пунктів управління і п'ять складів боєприпасів.

Вірменська сторона не підтверджує цю інформацію. Прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян написала на своїй сторінці в Facebook, що "Міноборони Азербайджану переплутав і приписує вірменським силам кількість власних втрат за день".

Єреван раніше офіційно визнав загибель 84 вірменських військових і близько 200 поранених, з яких 120 лікуються, а решта вже повернулися до лав збройних сил.

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян у середу заявив, що Азербайджан втратив 790 осіб і має 1900 поранених.

За його словами, були знищені 137 танків і інших видів азербайджанської бронетехніки, 72 безпілотники, 7 вертольотів і 1 літак.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини на запит Вірменії схвалив тимчасові заходи, якими поклав на сторони зобов’язання утриматися від військових дій на тлі останнього загострення в Нагірному Карабаху.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"