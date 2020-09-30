Азербайджан заявил о 2300 убитых военных Армении: Ереван ответил, что это потери Баку

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Министерство утверждает, что в ходе трех дней боевых действий было уничтожено около 130 армянских танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, около 25 систем противовоздушной обороны, шесть командных пунктов управления и пять складов боеприпасов.

Армянская сторона не подтверждает эту информацию. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что "Минобороны Азербайджана перепутало, и приписывает армянским силам количество собственных потерь за день".

Ереван ранее официально признал гибель 84 армянских военных и около 200 раненых, из которых 120 лечатся, а остальные уже вернулись в ряды вооруженных сил.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в среду заявил, что Азербайджан потерял 790 человек и имеет 1900 раненых.

По его словам, были уничтожены 137 танков и других видов азербайджанской бронетехники, 72 беспилотника, 7 вертолетов и 1 самолет.

Напомним, Европейский суд по правам человека на запрос Армении одобрил временные меры, которыми возложил на стороны обязательства воздержаться от военных действий на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе.

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