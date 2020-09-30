У Польщі оголосили новий уряд, Качинський став віцепрем'єром

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив склад нового уряду, про формування якого домовилася правляча коаліція "Об’єднані праві".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.

До складу уряду увійшов голова правлячої польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, який став віцепрем'єр-міністром без портфеля, головою комітету з питань безпеки.

"Я хотів би наголосити на присутності в уряді Ярослава Качинського, президента ПіС, на посаді віцепрем'єр-міністра, що стане великим зміцненням нашого уряду", - сказав Моравецький.

Окрім Качинського серед нових облич в уряді Польщі - Ярослав Говін (віцепрем'єр та міністр розвитку), Гжегож Пуда (міністр сільського господарства), Пшемислав Чарнек (міністр освіти та науки, раніше це були два окремих відомства), Міхал Цеслак (міністр у канцелярії прем'єр-міністра з питань місцевого самоврядування).

Кількість міністрів у новому уряді скоротилася з 20 до 14. Моравецький наголосив, що деякі міністри, які втратили посади, знайдуть нове місце в реконструйованому уряді, але в деталі не вдавався.

Склад нового уряду має затвердити президент Польщі, очікується, що це станеться наступного вівторка.

Нагадаємо, 26 вересня три партії, що входять до "Об'єднаних правих", підписали нову коаліційну угоду. Домовленість поклала край кризі, що виникла після голосування законопроєкту про права тварин, якій особисто лобіював лідер ПіС Ярослав Качинський.

Криза у правлячій коаліції "Об'єднані праві" виникла після голосування законопроєкту про права тварин, якій особисто лобіював лідер "ПіС" Ярослав Качинський.

За цей законопроєкт не голосували молодші партнери "ПіС": партії "Солідарна Польща" та "Разом". Також із партії було виключено 15 депутатів "ПіС", які відмовились голосувати за нього.

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