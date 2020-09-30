В Польше объявили новое правительство, Качинский стал вице-премьером

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил состав нового правительства, о формировании которого договорилась правящая коалиция "Объединенные правые".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

В состав правительства вошел председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский, он стал вице-премьером без портфеля, председателем комитета по вопросам безопасности.

"Я хотел бы подчеркнуть присутствие в правительстве Ярослава Качинского, президента PiS, в должности вице-премьер-министра, что станет большим укреплением нашего правительства", - сказал Моравецкий.

Кроме Качиньского среди новых лиц в правительстве Польши - Ярослав Говин (вице-премьер и министр развития), Гжегож Пуда (министр сельского хозяйства), Пшемислав Чарнек (министр образования и науки, раньше это были два отдельных ведомства), Михал Цеслак (министр в канцелярии премьер-министра по вопросам местного самоуправления).

Количество министров в новом правительстве сократилось с 20 до 14. Моравецкий отметил, что некоторые министры, потерявшие должности, найдут новое место в реконструированном правительстве, но в детали не вдавался.

Напомним, 26 сентября три партии, входящие в "Объединенных правых", подписали новое коалиционное соглашение. Договоренность положила конец кризису, возникшему после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер ПиС Ярослав Качиньский.

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