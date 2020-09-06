Посол України закликав уряд Німеччини до ембарго на імпорт газу та нафти з Росії

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав Федеральний уряд до запровадження тримісячного ембарго на імпорт газу та нафти з Росії як реакцію на отруєння критика Кремля Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті посольства.

"Настав нарешті час здивувати господаря Кремля рішучою відповіддю", - сказав Мельник в коментарі німецькому агентству DPA.

Дипломат додав, що однієї лише зупинки будівництва газогону "Північний потік-2", як того вимагають чимало німецьких політиків, буде явно не достатньо.

Натомість має бути припинений весь імпорт на постачання з РФ нафти, газу та іншої критично важливої сировини для того, щоб "путінський режим був позбавлений головних джерел надходжень для ведення своєї агресивної політики".

Окрім того, Мельник закликав уряд Німеччини ввести мораторій на європейські інвестиції в економіку Росії.

"Підступне отруєння Навального хімічною зброєю масового ураження – це не лише неприкрита загроза вбивства щодо критиків Путіна. Це також удар в обличчя канцлеру, федеральному уряду та німецькій громадськості, які були свідомо принижені такою зухвалою і неприкритою атакою на опозиціонера", - сказав Мельник.

За словами посла, президент Росії Владімір Путін чітко продемонстрував, що він абсолютно не переймається реакцією офіційного Берліна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сподівається, що Росія своєю відмовою у розслідуванні отруєння Олексія Навального "не змусить Німеччину змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2".