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У Берліні пригрозили Росії "Північним потоком-2" через отруєння Навального

Неділя, 6 вересня 2020, 11:14

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сподівається, що Росія своєю відмовою у розслідуванні отруєння Олексія Навального "не змусить Німеччину змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2", - заявив Маас.

Досі уряд Німеччини не пов'язував отруєння Навального з будівництвом газопроводу. Зокрема, канцлерка Ангела Меркель заявилала, що питання газопроводу "Північний потік-2" і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить німецьким і європейським компаніям. "В проєкті задіяні понад 100 компаній з 12 європейських країн, приблизно половина з них - з Німеччини", - зазначив він.

Разом з тим, на думку німецького міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву винятково до теми реалізації "Північного потоку-2" - в даному випадку неправильно.

Водночас глава МЗС Німеччини попередив, що якщо в найближчі кілька днів з російського боку не буде ніяких дій, пов'язаних з розслідуванням, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами щодо відповіді" Москві.

 "Якщо ми замислюємося про санкції, то вони повинні бути якнайадреснішими", - наголосив Маас.

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Навальний Німеччина Північний потік-2
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